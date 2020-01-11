رياضة | الرائد يسقط الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرائد يسقط الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول للكرة بنادي الرائد فوزا ثمينا على نظيره الفيصلي، بهدف دون رد، في مواجهة جمعت بينهم، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأحرز المغربي جلال الداودي هدف اللقاء الوحيد لصالح الرائد عند الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

وأهدر لاعبي الفيصلي العديد من الفرص المحققة، والتي استطاع أن يتصدى لها حارس الرائد، لتنتهي المباراة بفوز الرائد بهدف نظيف.

وبهذا الفوز رفع الرائد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 20 نقطة في المركز التاسع.

ومن المقرر أن يواجه الرائد نظيره الأهلي يوم 23 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، فيما يقابل الفيصلي نظيره الهلال، مساء يوم الإثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر.