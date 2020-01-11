رياضة | زيزو ورقة كارتيرون مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيزو ورقة كارتيرون مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لانتقادات بسبب عدم الاعتماد على أحمد سيد زيزو في التشكيل الأساسي خلال المباريات الماضية.

وشارك زيزو كبديل في لقائي الزمالك أمام طنطا ببطولة الدوري وزيسكو يونايتد الزامبي بالأمس.

وتغلب الزمالك على بطل زامبيا بهدفين دون رد بالأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد المصدر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق يرى أن زيزو مجهد بسبب الاعتماد عليه طوال الفترة الماضية ويفضل منحه قسط من الراحة.

وأشار إلى أن المدرب يفضل الدفع به في آخر 30 أو 20 دقيقة واستغلال النقص البدني لدى المنافس في تفوق الفريق هجوميًا.