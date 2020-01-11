رياضة | خاص| الكشف عن سبب تغيير أفشة أمام بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الكشف عن سبب تغيير أفشة أمام بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب تغيير محمد مجدي أفشة بين شوط مباراة الفريق الأحمر اليوم أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

وكان رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قد أجرى التغيير الأول للأهلي في المباراة بين شوطي اللقاء حيث دفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" بدلًا من مجدي قفشة.

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وقال المصدر بأن سبب تغيير أفشة بسبب تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال الشوط الأول وأجبرته على مغادرة اللقاء ولم يتمكن من استكماله.

وأضاف المصدر بأن اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها ومدة غيابه عن الفريق الأحمر.

وتعادل الأهلي عصر اليوم السبت أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.