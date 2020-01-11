رياضة | الوداد يخطف تعادلا مثيراً أمام بترو أتلتيكو وينعش آماله في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوداد يخطف تعادلا مثيراً أمام بترو أتلتيكو وينعش آماله في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 11/يناير/2020 - 07:59 م
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محمد الصو
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وأقيمت المباراة على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا، حيث تقدم كيسانجو للفريق المغربي في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل كارمو هدف التعادل لبطل أنجولا في الدقيقة 21، ثم دانييل في منح التقدم لصالح بترو أتلتيكو، في الدقيقة 45، فيما أدرك يحيى جبران التعادل للوداد، في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.
وكان صن داونز الجنوب إفريقي، في الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري، بهدفين مقابل هدف وحيد، لحساب نفس الجولة بالمجموعة الثالثة.
ورفع صن داونز الجنوب إفريقي، رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة ويضمن التأهل للدور المقبل، فيما رفع الوداد المغربي، رصيده إلى 6 نقاط ويعزز آماله في التأهل، فيما تواجد اتحاد العاصمة ثالثًا برصيد نقطتين وهو نفس رصيد بترو أتلتيكو، في مؤخرة جدول ترتيب المجموعة.
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