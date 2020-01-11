رياضة | الوداد يخطف تعادلا مثيراً أمام بترو أتلتيكو وينعش آماله في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي ضد مستضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، بدور أبطال إفريقيا.

وأقيمت المباراة على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا، حيث تقدم كيسانجو للفريق المغربي في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل كارمو هدف التعادل لبطل أنجولا في الدقيقة 21، ثم دانييل في منح التقدم لصالح بترو أتلتيكو، في الدقيقة 45، فيما أدرك يحيى جبران التعادل للوداد، في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وكان صن داونز الجنوب إفريقي، في الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري، بهدفين مقابل هدف وحيد، لحساب نفس الجولة بالمجموعة الثالثة.