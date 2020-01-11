رياضة | الترجي يستعيد توازنه بالفوز على فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يستعيد توازنه بالفوز على فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع فريق الترجي التونسي قدماً في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوز صعب على مضيفه فيتا كلوب بطل الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الطرفين في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على أرضية ملعب الشهداء.

سجل نجم الوسط الإيفواري فوسيني كوليبالي الهدف الاول بمساعدة زميله الليبي الدولي حمدو الهوني في الدقيقة 21 من عمر المباراة ثم اضاف حمدو الهوني الهدف الثاني في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع.

وتجاوز حامل اللقب بذلك التعادل المفاجئ الذي حققه فيتا كلوب منذ إسبوعين بملعب رادس، حينما تعادلا بدون أهداف في لقاء الجولة الثالثة.

ورفع بذلك الترجي التونسي رصيده للنقطة العاشرة، وبات في حاجة لنقطة واحدة من مبارتيه القادمتين، لضمان تأهله لدور الـ 8 رسمياً.

وكان الرجاء البيضاوي المغربي قد تعادل بالأمس دون أهداف مع مضيفه شبيية القبائل لحساب المجموعة ذاتها.

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ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية مواجهات الجولة الرابعة

1- الترجي التونسي 10 نقاط

2- الرجاء البيضاوي المغربي 7 نقاط

3- شبيبة القبائل الجزائري 4 نقاط

4- فيتا كلوب الكونغولي نقطة واحدة.