رياضة | اتحاد الجزائر يخسر من صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الجزائر يخسر من صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق اتحاد الجزائر في فخ الخسارة أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 1 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي صن داونز ثابيلو مورينا في الدقيقة 36 وسيبوسيسو فيلاكيزي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل هدف اتحاد الجزائر أيمن محيوص في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع صن داونز رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وبات قريبا من التأهل للدور التالي، وتوقف رصيد اتحاد الجزائر عند نقطتين في المركز الثالث.