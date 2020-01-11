رياضة | التعادل نتيجة مواجهة الاتفاق ضد ضمك في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل نتيجة مواجهة الاتفاق ضد ضمك في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الاتفاق بصعوبة مع مضيفه ضمك 2-2 ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم ضمك عن طريق محمد بوسبعان في الدقيقة 35، قبل أن يسجل فيليب كيش هدف التعادل للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ثم سجل عبد الوهاب جعفر في الدقيقة 73، لكن صالح الجميزي سجل هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، فيما يتذيل ضمك ترتيب الدوري برصيد ثماني نقاط.