اونلاين | yalla shoot| مشاهدة مباراة انتر ميلان وأتلانتا بث مباشر اليوم السبت 11 يناير 2020 بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot| مشاهدة مباراة انتر ميلان وأتلانتا بث مباشر اليوم السبت 11 يناير 2020 بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة انتر ميلان واتلانتا اليوم في الدوري الإيطالي السبت 11-1-2020، التي يواجه فيها انتر ميلان نظيره أتلانتا ضمن مباريات الاسبوع التاسع عشر من منافسات الدوري الإيطالي الدرجة A ، وتنقل قناة بين سبورت bein sport HD 4 اليوم مباراة انتر ميلان ضد أتلانتا في بث مباشر علي الهواء مباشرة من تعليق حفيظ دراجي، التي ستقام على ملعب ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ).

يبدا نادى انتر ميلان مباراة اليوم في المركز الاول بصدراة جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي الدرجة A برصيد 45 نقطة جمعها خلال 18 جولة ، حيث استطاع يوفنتوس الفوز في 14 مباراة والتعادل في 3 مبارايات والخسارة فى مباراة وحيدة واستطاع انتر ميلان الفوز فى المباراة الماضية امام نادى نابولي ينتيجة 3-1 على ملعب ملعب سان باولو ،ويطمح النادى لحصد لقب الدورى الايطالى بعد غياب طويل.

بينما يدخل فريق أتلانتا المباراة برصيد 34 نقطة في المركز الخامس بجدول مراكز الدوري الإيطالي الدرجة A ، حيث فاز الفريق في 10 مبارايات وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات ضمن الجولات ال 18 التي لعبت في المسابقة، وتمكن نادى أتلانتا من الفوز فى الجولة الماضية على نادى بارما على ملعب جيويس بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدورى الايطالى.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وأتلانتا بث مباشر اليوم اون لاين لايف كورة ستار

موعد مباراة انتر ميلان وأتلانتا اليوم

توقيت مباراة انتر ميلان ضد أتلانتا اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020

مشاهدة مباراة انتر ميلان واتلانتا بث مباشر اليوم علي قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 4

تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS HD 4 علي النايل سات وسهيل سات

رابط بث مباشر لمباراة انتر ميلان ضد أتلانتا اليوم

مشاهدة مباراة انتر ميلان وأتلانتا بث مباشر اليوم اون لاين لايف كورة ستار

يمكنكم مشاهدة مباراة انتر ميلان وأتلانتا بث مباشر اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020، التي تنقلها علي الهواء مباشرة قناة بين سبورت beIN Sports HD 4 من تعليق حفيظ دراجي واليكم اهم المعلومات التى تخص المباراة.

موعد مباراة انتر ميلان وأتلانتا اليوم

الفريقين : انتر ميلان X أتلانتا.

الملعب :ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ).

المناسبة: الجولة التاسعة عشر.

البطولة : الدوري الإيطالي الدرجة A.

اليوم والتاريخ : السبت الموافق 11 يناير 2020.

تعليق: حفيظ دراجي.

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توقيت مباراة انتر ميلان ضد أتلانتا اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020

الساعة 9:45 بتوقيت مصر .

الساعة 10:45 توقيت السعودية.

الساعة 11:45 بتوقيت الإمارات .

الساعة 19:45 توقيت جرينتش .

مشاهدة مباراة انتر ميلان واتلانتا بث مباشر اليوم علي قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 4

تنقل مباراة انتر ميلان و أتلانتا اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020 قناة بي ان سبورت bein sport HD 4 ،المباراة من تعليق حفيظ دراجي وذلك عبر تردد القناة كما في الجدول التالي :

تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS HD 4 علي النايل سات وسهيل سات

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز

beIN SPORTS HD 4 نايل سات 7 غرب 11013 افقي H 27500

beIN SPORTS HD 4 سهيل سات 26 شرق 11547 راسي V 27500

تشكيل انتر ميلان المتوقع

حارس مرمي: سمير هاندانوفيش

الدفاع: ميلان سكرينيار، ستيفان دي فري، اليساندرو باستوني، كريستيانو بيراغي

الوسط: روبيرتو غاليارديني، مارسيلو بروزوفيتش، ماتياس فيتشينو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو، انتونيو كاندريفا

رابط بث مباشر لمباراة انتر ميلان ضد أتلانتا اليوم

يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة رابط مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد أتلانتا كورة أون لاين بث مباشر تابع لايف حصريًا ضمن الجولة التاسعة من الدورى الايطالى ، كما نقدم لكم متابعة نتيجة المباراة مع مشاهدة ملخص أهداف المباراة من اليوتيوب بجودة عالية .