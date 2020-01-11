اونلاين | KORA HD لايف مشاهدة مباراة ليفربول SHEED LIVE بث مباشر مباراة ليفروبول اليوم FREE MATCH ليفربول ضد توتنهام

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بث مباشر يلا شووت بلس شاهد مباراة قوية بين ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد توتنهام هوتسبير اليوم السبت 11 يناير الجاري، YALLA SHOOT PLUS، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين بالبريميرليج.

كورة جول حيث يستضيف توتنهام معقل هوتسبير في جنوب إنجلترا، مباراة صعبة ونارية لأصحاب الأرض ضد ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، الدوري الإنجليزي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لتحقيق الفوز

ومواصلة تصدر جدول الترتيب وتوسيع الفارق مع ليستر، KORA STAR ليفربول يسعى لقتل أحلام المنافسين في التتويج بالدوري.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول بالبريميرليج

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وتُقام مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم السبت 11 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول بالبريميرليج

كورة أونلاين وتُذاع مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد توتنهام هوتسبير، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري، KORA ONLINE لمباريات الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يطمح توتنهام لتحقيق الفوز من أجل العودة لصراع المنافسة على المربع الذهبي، حيث يحتل ليفربول صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، فيما يدخل توتنهام المركز الثامن برصيد 30 نقطة، KORA4GOAL توتنهام يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول الإنجليزي ضد توتنهام هوتسبير، بموقع الخليج 365 الرياضي عبر رابط كورة حصري ضمن منافسات البريميرليج، KORA7ASRY بث مباشر بدون تقطيع وإعلانات.