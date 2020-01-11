اونلاين | «اونلاين Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «اونلاين Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق توتنهام هوتسبير مع فريق ليفربول التي تقام الآن KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز YALA SHOOOT PLUS.

يلا شوت حصري وكان فريق توتنهام هوتسبير قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الماضية من فريق ساوثهامبتون في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، وتعرض خلالها هاري كين مهاجم السبيرز للإصابة YALA LIVE وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط في البريميرليج KOORA ONLINE.

كورة أونلاين وكان قد أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق توتنهام هوتسبير GOAL KOORA.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

Advertisements

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - روبرتسون - جوميز.

خط الوسط : هندرسون - فينالدوم - نابي كيتا.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

يلا كورة ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة وبفارق 13 نقطة YALA LIVE عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني و14 نقطة عن فريق مانشستر سيتي حامل اللقب COOL KOORA.