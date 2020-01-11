اونلاين | تغطية مباشرة مباراة الهلال والنجم اليوم.. نتيجة مباراة الهلال ضد النجم| رابط مباراة الهلال والنجم بث مباشر HD

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يستضيف فريق الهلال السوداني نظيره النجم الرياضي الساحلي التونسي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة مساء اليوم السبت على ملعب نادي الهلال بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019 ويرغب فريق الهلال السوداني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد الثلاث وتكرار الفوز على النجم الساحلي مثلما فعل في المباراة الماضية على ملعب رادس بتونس، وتأكيد أن الفوز في تونس لم يكن مجرد صدفة، وحقق الهلال بقيادة مديره الفني المصري حماده صدقي فوزاً هامًا على النجم الساحلي بهدف نظيف في أول مباراة له مع الفريق السوداني، ويحتل فريق الهلال السوداني المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين على بلاتينيوم الزيمبابوي والنجم الساحلي والخسارة من الأهلي المصري بهدفين لهدف في القاهرة.

في المقابل يرغب فريق النجم الساحلي التونسي للثأر ورد الاعتبار بعد خسارته من الهلال في ملعبه بهدف نظيف في مباراة الجولة الماضية، ويريد الفريق التونسي الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة الثانية، حيث يحتل الفريق المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز على الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي والخسارة من الهلال السوداني، ويتصدر النجم بفارق الأهداف عن الأهلي المصري صاحب المركز الثاني والهلال السوداني صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل فريق بلاتينيوم الزيمبابوي المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد خسارته في 3 مباريات.