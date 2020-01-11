اونلاين | مشاهدة هدف ليفربوم اليوم| بث مباشر ليفربول ضد توتنهام| مشاهدة مباراة ليفربول 1-0 توتنهام هدف محمد صلاح

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نارية حيث يستعد فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح لمواجهة فريق توتنهام هوتسبير يوم السبت 11 يناير GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد في لندن ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز YALA SHOOOT PLUS.

كورة أونلاين ويحتل ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني COOL KOORA و14 نقطة عن فريق مانشستر سيتي الذي يحل في المركز الثالث بجدول البريميرليج KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الناديين من أجل تحقيق الثلاث نقاط في البريميرليج.

يلا شوت حصري وكان الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد YALA LIVE ويدخل فريق ليفربول هذا اللقاء من أجل الحفاظ وعزيز صدارته للبطولة وعدم خسارة اي نقاط حيث لم يتعثر منذ بداية الموسم الا في مباراة فريق مانشستر يونايتد على ملعب الأولدترافورد COOL KOORA.

جول كورة يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا BEIN MATSH بينما يرغب جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام في التغلب على الإصابات التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة حيث يغيب هاري كين عن تلك المباراة وأيضا موسى سيسوكو لاعب خط الوسط KOORAHD.