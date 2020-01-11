اونلاين | لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي بث مباشر ess كورة لايف رابط ماتش النجم KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

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يحل فريق النجم الساحلي التونسي ضيفًا على الهلال السوداني في ختام مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالعاصمة السودانية الخرطوم، على هامش المجموعة التى تضم أيضًا فريقي الأهلي وبلاتنيوم الزيمبابوي ويسعى كلا الفريقين لاعتلاء قمة المجموعة بينما يتطلع النجم للثأر من السقوط المفاجئ على ملعبه ووسط جماهير فى الجولة الماضية أمام الهلال الذى عاد من تونس بـ3 نقاط بقذيفة أطلقها أطهر الطاهر في ديسمبر الماضي.

وتنطلق مباراة الهلال ضد النجم الساحلي في التاسعة مساء اليوم وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD1.

وتتشابك الخيوط في المجموعة حيث تصدر الأهلي برصيد 7 نقاط ويتساوى الهلال والنجم في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويقبع بلاتنيوم في المركز الأخير بنقطة واحدة عقب التعادل مع الأهلي اليوم، ويمر النجم بحالة تراجع مؤخرًا على مستوى الدوري المحلي أيضًا عقب الخسارة من الهلال في البطولة الأفريقية

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وكرس المصري حمادة صدقي المدير الفني لفريق الهلال السوداني، عقدته للإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم، حيث لم ينجح الأخير في الفوز على المدرب المصري خلال 3 مواجهات جمعتهما، وكان التفوق من نصيب صدقي في مباراتين، فيما تعادلا في مباراة وحيدة.

كما أصبح حمادة صدقي أول مدير فني في تاريخ الهلال يحقق الانتصار على أحد الفرق التونسية بتونس، كما نال ثقة مجلس إدارة الهلال وجماهيره وإعلامه من أول مباراة خارجية وفي بطولة قارية، بالإضافة لإحياء آمال فريقه في المنافسة إحدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.

وأعلن صدقى حالة الطوارئ استعدادا لمباراة اليوم حيث قرر إغلاق تدريبات الفريق أمام وسائل الإعلام والجماهير منذ الاثنين الماضي، عقب الفوز على فريق القوة الجوية السودانى برباعية نظيفة فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الأحد الماضي، وطالب حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق الهلال السودانى، إدارة النادى بحسم صفقات الأجانب من أجل الاستفادة بخدماتهم فى البطولة.

نادى الهلال السودانى دخل فى مفاوضات مع اثنين من اللاعبين المصريين تمهيداً للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الطامح للمنافسة على الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا هذا العام، فى الوقت الذى لم يتم فيه الكشف عن هوية الثنائى المصرى الذى يسعى الهلال للتعاقد معهما فى يناير الجارى.