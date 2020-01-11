اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والنجم اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الهلال ضد النجم اليوم live bein Sport

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في مباراة عربية خالصة يستضيف فريق الهلال السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، بملعب الهلال في السودان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة تقام مساء السبت 11 يناير 2020.

ويدخل النجم الساحلي المباراة وعينه على النقاط الثلاث من أجل مواصلة نجاحاته في دور الـ 16 أو المجموعات في البطولة الأقوى للأندية الإفريقية، إذ يحتل الفريق التونسي صدارة ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط جمعها من فوزين على الأهلي المصري وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي وخسارة أمام الهلال في الجولة الماضية.

أما الهلال فيحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط أيضًا جمعها من الفوز على بلاتينيوم ستارز وخسارة من الأهلي وفاز على النجم.

النجم الساحلي في المباراة الماضية بدوري أبطال إفريقيا خسر أمام الهلال بهدف دون رد، سجله اللاعب أطهر الطاهر في الدقيقة 59.

موعد مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

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تقام مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و22:00 بتوقيت مكة المكرمة و19:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، في ملعب الهلال.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

تذيع قناة beIN Sports HD 1، مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.