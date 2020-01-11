اونلاين | اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

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كول كورة – بث مباشر مباراة (ليفربول × توتنهام) في الدوري الانجليزي، حيث يتصدر فريق ليفربول ترتيب البطولة المحلية برصيد 58 نقطة ويقترب من حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1989 – 1990، بينما احتل فريق توتنهام المركز الثامن برصيد 30 نقطة، شاهد بث مباشر مباريات البريميرليج KORA LIVE.

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تقام مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الانجليزي، وتقام المباراة على ملعب "توتنهام" في العاصمة الانجليزية لندن.

متابعة بث مباشر مباراة (محمد صلاح)، ولم يخسر فريق ليفربول في لندن خلال اخر8 مباريات فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات أمام توتنهام، مشاهدة بث مباشر KORA STAR مباراة الليفر اليوم السبت.

وأعلنت قنوات بي ان سبورتس القطرية المشفرة اذاعة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم السبت، على قناة بي ان سبورتس HD 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي، ويسبق اللقاء ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة، ويمكن مشاهدة بث مباشر لمباراة الريدز على KORA ONLINE.