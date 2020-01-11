اونلاين | يلا شوت لايف .. مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت لايف .. مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت 11-1-2020، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في العاصمة السعودية الرياض.

المباراة ضمن الجولة الـ 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وستنطلق في تمام الساعة 20:05 بالتوقيت المحلي، على الساعة 19:05 بتوقيت مصر، و17:05 بتوقيت جرينيتش.

يأمل الهلال في استغلال سقوط النصر في فخ التعادل أمام اتحاد جدة ليلة أمس، ويحقق الفوز للتصدر برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن النصر، حيث سجل هجوم الزعيم 37 هدفًا من 12 مباراة مقابل 23 هدفًا للنصر من 14 مباراة.

وإذا تمكن الوحدة من الفوز سيعادل رصيد نقاط الهلال ويصبح في المركز الثالث بفارق نقطة عن الرائد ونقطتين عن التعاون.

وفاز التعاون بثلاث مباريات من آخر خمس في الدوري السعودي للمحترفين أمام النصر والعدالة والفيصلي، لهذا مواجهته لن تكون بالسهلة، خاصةً وأنه يمتلك هداف من طراز رفيع هو الفرنسي “يوسف نياكاتي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر لأحداث مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت 11-1-2020، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في العاصمة السعودية الرياض.

المباراة ضمن الجولة الـ 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وستنطلق في تمام الساعة 20:05 بالتوقيت المحلي، على الساعة 19:05 بتوقيت مصر، و17:05 بتوقيت جرينيتش.

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يأمل الهلال في استغلال سقوط النصر في فخ التعادل أمام اتحاد جدة ليلة أمس، ويحقق الفوز للتصدر برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن النصر، حيث سجل هجوم الزعيم 37 هدفًا من 12 مباراة مقابل 23 هدفًا للنصر من 14 مباراة.

وإذا تمكن الوحدة من الفوز سيعادل رصيد نقاط الهلال ويصبح في المركز الثالث بفارق نقطة عن الرائد ونقطتين عن التعاون.

وفاز التعاون بثلاث مباريات من آخر خمس في الدوري السعودي للمحترفين أمام النصر والعدالة والفيصلي، لهذا مواجهته لن تكون بالسهلة، خاصةً وأنه يمتلك هداف من طراز رفيع هو الفرنسي “يوسف نياكاتي”

تقدم بوابة الخليج 365 خدمة مشاهدة مباراة الهلال والوحدة اليوم بث مباشر والتي ستقام على ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ".

موعد مباراة الهلال والوحدة والقنوات الناقلة ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الوحدة في تمام الساعة الـ 7:05 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 8:05 مساءً بتوقيت السعودية ، الـ 9:05 مساءً بتوقيت الإمارات وستذاع المباراة عبر