شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف ايموبيلي لاتسيو يفتك عقدة نابولي . والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 كسر لاتسيو الإيطالي، عقدة ضيفه نابولي الإيطالي ،بتغلبه بهدف مقابل لاشيء، سجله المهاجم الإيطالي تشيرو ايموبيلي، في الدقيقة 82 من زمن الشوط الثاني ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي أرضية ملعب الاوليمبيكو ضمن إطار الجولة التاسعة عشر من منافسات الكالتشيو.

بهذا الفوز واصل لاتسيو سلسلة الانتصارات المتتالية والتي بلغ عددها 10مباريات في الدورى الايطالي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد لاتسيو الإيطالي الي 42نقطة احتل بها المركز الثالث ،بينما تجمد رصيد نابولي عند 24نقطة في المركز التاسع

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