شكرا لقرائتكم خبر عن بخيت يقود هجوم الهلال أمام النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 أعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق الهلال السوداني، عن تشكيل مباراة الليلة أمام النجم الساحلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري مجموعات أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها خلال لحظات على ملعب الهلال.

جاء تشكيل الأزرق السوداني على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: جمال سالم خط الدفاع: بويا، عمر حسن، ميرغني، أذار الطاهر. خط الوسط: دراج، نصر الدين، أبو عاقلة، محمد مختار. خط الهجوم: سالم محمد، وليد بخيت.

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