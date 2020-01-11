شكرا لقرائتكم خبر عن «رويس» يكشف موعد عودته من الإصابة مع دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، عن رأيه في صفقة النرويجى إيرلينج هالاند، المنضم حديثًا لصفوف فريقه، قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوى.

وخلال مقابلة مع شبكة «سكاى سبورت ألمانيا»، زف رويس أنباءً سارة لجماهير ناديه، مؤكدًا تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة لايبزيج في ديسمبر الماضى، مضيفًا: «أعتقد أننى سأشارك في مباراة الغد الودية ضد فينورد».

وأكد الدولى الألمانى أن هدفه هو استعادة جاهزيته البدنية للحاق بمواجهة أوجسبورج، في الجولة الـ18 من البوندزليجا، والتى ستقام يوم 18 يناير الجارى.

واعترف قائد أسود الفيستيفال بالأخطاء الفردية التي وقع بها فريقه في الدور الأول، مضيفًا: «أهدرنا نقاطًا لا داعى لها، وكانت لدينا مباريات لم نحسن تقديم أفضل ما لدينا على مدار 90 دقيقة».

وسُئل رويس عن رأيه في تعاقد ناديه مع هالاند، فأجاب: «إنه لاعب متفتح للغاية، ومن المهم تواجده معنا في المعسكر الشتوى، للتعرف عليه بشكل أفضل». وأردف: «ربما سيحتاج لبعض الوقت للتأقلم، وسنساعده على ذلك، كما أنه سيمنحنا أسلوبًا جديدًا في اللعب. لا أعتقد أننا امتلكنا لاعبًا بهذه المواصفات منذ فترة طويلة، بالتحديد منذ رحيل روبرت ليفاندوفسكى، وأرى أنه سيضيف لنا الكثير من المرونة في المباريات».

وتطرق رويس للحديث عن الضغط الواقع على عاتق مدربه السويسرى لوسيان فافر، قائلًا: «هذا جزء من كرة القدم وهو يعلم ذلك بفضل خبراته، فالنتائج عندما لا تسير على نحو جيد، يصبح كل مدرب قلق على منصبه، هذا أمر طبيعى».

واستطرد: «الجميع هنا يراه هادئًا ويبحث دومًا عن حلول، ويتحدث معنا كثيرًا، وهذا أمر مهم».

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عن أي الألقاب يفضل الحصول عليها مع دورتموند بين البوندسليجا، كأس ألمانيا ودورى الأبطال، أجاب: «البوندزليجا، لأننى أراها ذات طابع خاص، ومن الرائع أن نتوج بها ونحتفل باللقب مع جماهيرنا، هذا حلم بالنسبة لى».

من جانبه، أعرب إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الجديد، عن أمله في اللعب سريعًا داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك، لرؤية المدرج الجنوبى، الذي اشتهرت به جماهير فريقه.

وخلال مقابلة مع صحيفة بيلد، قال هالاند: «أتطلع لرؤية المدرج الجنوبى في ملعب سيجنال إيدونا بارك، لا أطيق الانتظار للعب أمام الحائط الأصفر، ستكون لحظة مميزة للغاية بالنسبة لى عندما يحين وقتها».

وسُئل الدولى النرويجى عما إذا كان مطلعًا على طبيعة مباريات الديربى بين دورتموند وشالكه، التي ستتجدد يوم 14 مارس المقبل في البوندسليجا، فأجاب «بالطبع، لقد شاهدتها عبر التلفاز، أتطلع لخوض أول ديربى لي».

وأضاف «يمكننى التأكيد على انحيازى دومًا لدورتموند أكثر من شالكه، وهذا أمر طبيعى، لأننى اخترت أسود الفيستيفال في النهاية».

وفيما يتعلق بأهدافه مع دورتموند، قال صاحب الـ19 عامًا: «قبل أي شىء، أود الانخراط سريعًا في التدريبات، فهذا هو الشىء الأهم، لكنى أرغب بالطبع في الفوز بشىء ما مع دورتموند في المستقبل القريب».

واختتم: «متعطش للألقاب، ولهذا ألعب كرة القدم، كل لاعب محترف يحلم بمعانقة الكؤوس، وأنا كذلك بكل تأكيد».

يذكر أن هالاند انضم إلى أسود الفيستيفال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوى مقابل 20 مليون يورو.