شكرا لقرائتكم خبر عن مان يونايتد x نوريتش: راشفورد يتفوق على رونالدو.. وشباك نظيفة لأول مرة منذ 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد انتصارًا كبيرًا على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 4-0، ضد متذيل ترتيب البريميرليج، نوريتش سيتي، في مباراة ضمن الجولة 22 من المسابقة.

وحافظ اليونايتد على تواجده في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع في جدول الترتيب، والمؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وتألق المهاجم الإنجليزي الشاب، ماركوس راشفورد، بتسجيله أول هدفين للفريق في المباراة (50% من أهداف فريقه في المباراة) محتفلًا بمباراته رقم 200 بقميص النادي في مختلف البطولات.

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وجاء الهدف الأول ليكون راشفورد ثاني أصغر لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد خلال عهد البريميرليج يصل إلى حاجز الـ40 هدفًا في المسابقة (بعمر 22 عاما و72 يومًا)، خلف واين روني (21 عامًا و175 يومًا).

وعزز راشفورد سجله التهديفي بتسجيله الهدف الثاني ليرفع من إجمالي أهدافه هذا الموسم إلى 19 هدفا في مختلف البطولات، محققًا أفضل سجل تهديفي له في موسم واحد مع اليونايتد.

وأوضحت الإحصائيات أن راشفورد في مباراته رقم 200 مع اليونايتد سجل 64 هدفًا، وهو السجل الأفضل من الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع الشياطين الحمر عند مباراته رقم 200 بقميص الفريق (54 هدفًا).

وعزز أنتوني مارسيال تقدم اليونايتد في المباراة مسجلًا الهدف الثالث في المباراة منهيًا المواجهة بشكل عملي قبل 35 دقيقة من نهايتها، ليشترك اللاعب في تسجيل 14 هدفا في مختلف البطولات هذا الموسم (سجل 11 وصنع 3)، معادلًا نفس رقم المساهمات التهديفية التي قدمها في الموسم الماضي بأكمله (14: سجل 12 وصنع 2).

وسجل البديل مايسون جرينوود الهدف الرابع بعد 5 دقائق فقط من نزوله كبديل وقبل 14 دقيقة من نهاية المباراة، ليحقق اليونايتد أول فوز بملعبه في البريميرليج منذ 26 ديسمبر الماضي، ويحافظ الفريق على نظافة شباكه في ملعبه للمرة الأولى منذ مواجهة ليستر سيتي في الجولة الخامسة في 14 سبتمبر الماضي (4 أشهر تقريبًا).