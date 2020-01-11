شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي x بيرنلي: «البلوز» يستعيد ذاكرة الانتصارات في ستامفورد بريدج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد تشيلسي طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي وسحق ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-0، ضمن مباريات الجولة 22 من البريميرليج.

وحقق تشيلسي أول فوز بملعبه منذ الفوز على أستون فيلا في 4 ديسمبر الماضي، محافظًا على نظافة شباكه في مباراة على ستامفورد بريدج بالبريميرليج للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، عندما فاز الفريق بهدف نظيف على كريستال بالاس.

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وافتتح الفريق التهديف في المباراة عن طريق لاعب الوسط البرازيلي الأصل الإيطالي الجنسية، جورجينهو، الذي سجل من ركلة جزاء احتسبت للبرازيلي ويليان، ليسجل تاسع أهدافه هذا الموسم مع ناديه في أفضل سجل تهديفي له في موسم خلال مسيرته.

وعزز تامي إبراهام تقدم تشيلسي بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول، مسجلًا الهدف رقم 13 في البريميرليج هذا الموسم، ليحقق ثاني أفضل سجل تهديفي للاعب إنجليزي مع تشيلسي في موسم من البريميرليج، بعد مدربه فرانك لامبارد (سجل عدد أهداف أكبر مع تشيلسي في 3 مواسم مختلفة في البريميرليج).

وفي الشوط الثاني، نجح كالوم هودسون أودوي من تسجيل أول أهدافه بقميص تشيلسي في البريميرليج، في مباراته رقم 26 في المسابقة، ليصبح اللاعب (19 عامًا و65 يومًا) هو أصغر لاعب يسجل أول اهدافه بقميص تشيلسي في البريميرليج، منذ كارلتون كول في عام 2002 ضد ميدلسبره (بعمر الـ18 عامًا و197 يومًا).

وجاء فوز تشيلسي بالمباراة ليحافظ الفريق على موقعه بجدول الترتيب في المركز الرابع بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، في حين تلقى فريق بيرنلي هزيمته الرابعة على التوالي في الدوري ليتجمد رصيده عند 24 نقطة، على بعد 4 نقاط فقط من مواقع الهبوط في جدول الترتيب.