شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لاحتواء أزمة محمد صلاح والجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تجرى محاولات لاحتواء أزمة محمد صلاح، لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزى، ومجلس إدارة اتحاد الكرة وسط جهود لإقناع هداف ليفربول بأن الإدارة الحالية برئاسة عمرو الجناينى، هى المسؤولة عن إدارة الاتحاد وليس هانى أبوريدة، الذى شهدت فترة تواجده توترا كبيرا مع لاعب ليفربول، وتسببت فى اعتذار هداف ليفربول عن حضور حفل الكاف لاختيار «الأفضل» إفريقيا، بل اتخذ «مو» إجراءات تصعيدية بنشر صورة عبر الاستورى بحسابه الشخصى على موقع «إنستجرام» لابنته مكة وهى تضحك وتعلو ملامح وجهها الدهشة، وعلق عليها: «وجائزة أفضل اتحاد ذهبت إلى...» كنوع من السخرية على تسلم هانى أبوريدة جائزة أفضل اتحاد كرة فى إفريقيا رغم وجود عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة، التى تدير الاتحاد حاليا، وردا على سخرية صلاح نشر أنصار هانى أبوريدة صورا لأبوريدة يحتفل مع مانى بجائزة الأفضل إفريقيا، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة بين صلاح وعمرو الجناينى برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى معسكر المنتخب فى مارس للتأكيد على أن اللجنة الخماسية هى من تدير الجبلاية وليس أبوريدة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محاولات احتواء الأزمة بين صلاح وأبوريدة ليست الأولى حيث تدخل فى وقت سابق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قبل وأثناء بطولة أمم إفريقيا للكبار وحاول تقريب وجهات النظر واحتواء الخلافات ووضع آلية احترافية فى العلاقة بين صلاح واتحاد الكرة واكتفى صلاح بالموافقة على التقاط الصور بجانب هانى أبوريدة، فى إشارة إلى تحسن الأوضاع دون أن يكون هناك حوارات بين الجانبين، كما يحدث. وحرص صلاح على أن يكون تعامله مباشرة مع وزير الرياضة فى إشارة إلى تقديره واحترامه للدولة المصرية والشارع الرياضى وأن خلافه فقط مع مجلس الجبلاية.

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وفى استدعائه الأخير للمنتخب الوطنى حرص لاعب ليفربول على الاتصال بوزير الرياضة عقب وصوله إلى المطار لتبرير سبب اعتذاره فى ظل إصابته وتوجه بعدها إلى معسكر المنتخب لإبلاغ حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب.

وعلمت «المصرى اليوم» أن صلاح رفض التعامل مع اللجنة المؤقتة فى ظل قناعته بأن أبوريدة هو الحاكم الفعلى للجبلاية وأن اللجنة المؤقتة موظفون من قبل الاتحاد الدولى لتسسير الأمور، وأكد صلاح التزامه بالحضور إلى معسكر المنتخب فى مارس المقبل وأن علاقته بالجماهير المصرية لن تتأثر خاصة أن الجميع يعلم سبب عدم حضوره والأزمات التى سبق وتسبب به مجلس الجبلابة له. يذكر أن هناك أكثر من أزمة تسببت فى إشعال الخلاف بين صلاح ومجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل فى مقدمتها أزمة صورة الطائرة وحقوق الرعاية وكتب وقتها رامى عباس وكيل أعمال صلاح، على وسائل التواصل الاجتماعى سنتخذ إجراءات تصعيدية خاصة أنه لا أحد يستجيب لصلاح من اتحاد الكرة رغم أن الأزمة مستمرة منذ شهر.

كما تسبب خروج صلاح وحديثه عن الأزمات التى تواجه اللاعبين فى المعسكرات وعدم الانضباط والسماح للجماهير بطرق أبواب اللاعبين حتى ساعات متأخرة مما ينعكس على أداء اللاعبين فى الملعب وهو ما رد عليه اتحاد الكرة عن طريق أحمد مجاهد، عضو مجلس الإدارة المستقيل بطريقة استفزت صلاح وتسببت فى تصاعد الخلافات.