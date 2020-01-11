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فيتسل بالقناع لمدة شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني ألكس فيتسل المصاب بكسر في أنفه، إنه سيضطر إلى مواصلة اللعب بقناع الوجه لمدة شهر.

وفي مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الإعلامية، قال اللاعب البلجيكي «هدفي هو أن ألعب مباراة دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان منتصف فبراير المقبل بدون القناع، لكن الكلمة الفصل للطبيب».

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يشار إلى أن مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري الأبطال بين دورتموند وباريس ستقام في العاصمة الفرنسية باريس في 18 فبراير المقبل.

وأصيب فيتسل في الوجه في ديسمبر الماضي بمنزله قبل مباراة دوري الأبطال أمام سلافيا براغ.

وقال اللاعب «كنت في المنزل عندما سقطت من فوق السلم وكسرت أنفي، وقد خضعت لعملية جراحية في الليل، وتم منعي من الحركة 8 أيام».