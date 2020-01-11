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ديربي مدريد.. جدة تزف بطلا للتاريخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محمد الشيخ - مكة المكرمة

سواء توج ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد بطلا لكأس السوبر الإسباني عندما يلتقيان على نهائي النسخة التاريخية اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فإن المملكة العربية السعودية بصفة عامة ومدينة جدة على وجه الخصوص، ستكون وجه سعد على البطل، ليس من خلال تحقيق لقب نسخة تقام للمرة الأولى بمشاركة 4 فرق (برشلونة وفالنسيا وريال مدريد وأتلتيكو مدريد)، بل لأن النهائي سيجمع بين فريقين خرجا من الموسم الماضي دون تحقيق أي من البطولات على المستوى المحلي أو على مستوى قارة أوروبا، لذلك سيعود البطل محملا بأول كأس طرحت للمنافسة في الموسم وفي عام 2020 بصفة عامة.

ديربي بدلاعن الكلاسيكو

بعيدا عن أمنيات الجماهير على ملعب الجوهرة المشعة في جدة التي كانت تأمل في أن يكون النهائي بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو مثير، إلا أن الختام سيكون حاميا، خاصة أن ديربي العاصمة مدريد بين الريال وأتلتيكو عرف عنه أيضا الإثارة والندية والقتالية في جميع المسابقات على المستويين المحلي والخارجي بدوري أبطال أوروبا.

نهائي للثأر

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سبق أن تواجه الفريقان في ثلاثة نهائيات، فاز ريال مدريد في مباراتين مقابل فوز أتلتيكو في نهائي وحيد، إلا أن النهائي الذي فاز به أتلتيكو كان على كأس السوبر الإسباني عام 2014، وهو ما يقود ريال مدريد للثأر اليوم، علما أن ريال مدريد خطف من أتلتيكو لقب دوري أبطال أوروبا في العام نفسه عندما تواجها في العاصمة البرتغالية لشبونة، كما خطف منه أيضا لقب دوري أبطال أوروبا عام 2016 عندما تواجها بمدينة ميلانو الإيطالية.

نهائي دون بطلي الدوري والكأس

خاض طرفا النهائي اليوم، أتلتيكو مدريد وريال مدريد، النسخة الحالية من السوبر دون أي يظفر أي منهما بلقب الدوري أو الكأس، حيث خاضها أتلتيكو مدريد بصفته وصيفا لبطل الدوري، فيما شارك ريال مدريد نتيجة حصوله على المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي. في المقابل غادر البطولة برشلونة بطل الدوري، وفالنسيا بطل الكأس.

جمهور البرشا يساند قاهره

ينتظر أن تساند جماهير برشلونة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية اليوم فريق أتلتيكو مدريد، ليس حبا في قاهر فريقهم ومحطم آماله في اللقب من خلال الفوز عليه 3-2 الخميس الماضي، وإنما لكي لا يتوج الند التقليدي ريال مدريد باللقب، ليكون أتلتيكو مدريد هو المستفيد اليوم في ظل تمتع ريال مدريد بقاعدة جماهيرية عريضة عملت على مساندته طوال دقائق مباراته أمام فالنسيا.

قبل النزال