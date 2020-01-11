شكرا لقرائتكم خبر

زيدان يعلنها من جدة: أرى نفسي أفضل كمدرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

اعترف المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، بأنه بات مدربا يتمتع بأفضلية في هذه المرحلة بشكل يفوق ما كان عليه خلال فترته السابقة مع النادي الملكي، مؤكدا أنه مقتنع للغاية بما يقوم به مع فريقه في الوقت الراهن.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس قبل مباراة فريقه اليوم أمام أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية «في الحقيقة أرى نفسي أفضل كمدرب، وأتقدم بشكل جيد، في الحياة نتعلم من المواقف ومن الناس الذين يحيطون بنا، أحرز تقدما كمدرب، كما أتقدم أيضا على المستوى الشخصي، هذا هو هدفي، أنا هنا لكي أعمل، يروق لي ما أقوم به، أتقدم بقوة وباقتناع بما أقوم به في الملعب».

Advertisements

وأشار زيدان إلى أن شيئا لم يتغير داخل ريال مدريد سوى الأشهر الثمانية التي ابتعد فيها عن الفريق، وتابع «هي فقط الأشهر الثمانية، الفريق لم يتغير على الإطلاق، خلال مسيرة اللاعبين تكون هناك لحظات معقدة، خاصة بعد الفوز بالكثير من الأشياء، ولكن هذه هي الحياة الطبيعية للاعب كرة القدم، أؤمن فقط بالعمل».

وشدد زيدان على أهمية تحلي اللاعبين بالحذر وعدم الاعتماد على الفوزين اللذين حققهما الفريق على أتلتيكو مدريد بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الأعوام السابقة.

واستطرد قائلا «كل مباراة لها طابعها الخاص، لقد حققنا الفوز أمام أتلتيكو مدريد، كما خسرنا أيضا، اليوم كل شيء سيكون مختلفا».