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رالي داكار يستأنف مرحلة الرياض - وادي الدواسر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

يستأنف رالي داكار السعودية 2020 اليوم مغامرته في صحراء المملكة، للمرحلة السابعة من السباق من الرياض إلى وادي الدواسر في أطول المراحل الخاصة، حيث يبلغ طولها 546 كلم، وبمسافة إجمالية طولها 741 كلم.

ويأتي ذلك بعد أن حصل السائقون والفرق المشاركة على يوم راحة في الرياض عقب وصول السباق أمس إلى نقطة النصف، ليستجمع المشاركون قوتهم ويعدوا استراتيجيتهم للنصف الثاني الذي سيشهد طبيعة وتضاريس مختلفة تتميز بالكثبان الرملية بشكل أساسي.

وكان السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل أول الواصلين إلى العاصمة الرياض، عندما عبر خط النهاية للمرحلة السادسة من الرالي التي بدأت من حائل وانتهت في الرياض، فيما جاء الإسباني كارلوس ساينز ثانيا، والقطري ناصر العطية ثالثا، ليستمر الثلاثي في منافستهم على صدارة الترتيب العام، والذي يتقدمه ساينز متبوعا بالعطية ثم بيترهانسل، كما حافظ السائق السعودي يزيد الراجحي على مركزه الرابع في الترتيب العام، بعد أن أنهى مرحلة الأمس في الترتيب نفسه.

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وواصل الأمريكي ريكي باربيك تصدر الترتيب العام في فئة الدراجات بعد فوزه بالمرحلة السادسة من السباق، التي جاء فيها الإسباني خوان باريدا بورت ثانيا، والنمساوي ماتياس والكنر ثالثا، بينما تراجع الأسترالي توبي برايس إلى المركز الـ11 بعد أن أنهى المرحلة الخامسة متصدرا.

وشهدت المرحلة السادسة في فئة الدراجات الرباعية تفوقا واضحا للسائقين الفرنسيين، حيث جاء سيمون فيتسي أولا، وألكسندر جيرو ثالثا، وسيباستيان سوديه رابعا.

وفاز الإسباني فرانسيسكو لوبيز كونتاردو بالمرحلة السادسة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، متقدما على الأمريكي كاسي كوري الذي حل ثانيا، واستمر في المركز نفسه في الترتيب العام، في حين جاء الروسي سيرغي كارياكن ثالثا ليتراجع في الترتيب العام إلى المركز الثالث.

وفي فئة الشاحنات، حقق فريق الروسي أندريه كارغينوف المركز الأول، وجاء فريق مواطنه أنطون شيبالوف ثانيا، بينما كسر البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش سيطرة الروس على الفئة بحلوله ثالثا، وعكست نتيجة أمس الترتيب العام للمتسابقين، حيث استمر كارغينوف في تصدر الترتيب العام، تلاه شيبالوف فيازوفيتش.

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