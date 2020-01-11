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الأخضر الأولمبي يستعد لإلحاق قطر باليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يطمح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما إلى الفوز الثاني على التوالي ببطولة آسيا المقامة حاليا في تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، سعيا للحفاظ على الصدارة والتأهل للدور المقبل، وذلك عندما يلتقي قطر اليوم على استاد ثاماسات في باثوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ويلتقي في المباراة الثانية في المجموعة نفسها، منتخبا سوريا واليابان على ذات الملعب.

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ويتصدر الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من سوريا وقطر، في حين ما زال رصيد الياباني خاليا من النقاط.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة انتهت بفوز المنتخب السعودي على اليابان 2-1، في مباراة شهدت تألق عبدالرحمن غريب الذي سجل هدفا وصنع هدفا وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما تعادل منتخبا قطر وسوريا 2-2.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة الأربعاء المقبل، حيث يلعب المنتخب السعودي مع سوريا، والمنتخب القطري مع اليابان.