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من السوبر للجراحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برشلونة أن مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز سيخضع اليوم إلى عملية جراحية في الركبة اليمنى تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، وعقب انتهاء العملية سيصدر النادي بيانا آخر. يشار إلى أن سواريز شارك مع فريقه بكأس السوبر الإسباني في جدة قبل أن يخرج من البطولة بالخسارة 2-3 من أتلتيكو مدريد.



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