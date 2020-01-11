شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بلاتينيوم.. عقدة اللقاء الأول القارى تلاحق كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد لقاء الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي المشاركة الأولى في المسابقات الافريقية للاعب الدولي المصري محمود كهربا بالقميص الأحمر، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبات اللقاء الأول "افريقيا" يشكل عقده بالنسبة للاعب الدولي مع قطبي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك كيف ذلك نستعرضها في السطور التالية:

-خاض كهربا اللقاء الأول افريقيا بقميص الزمالك أمام فريق ليوبارد بطل الكونغو برازفيل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية خارج الديار وكان ليوبارد يرتدى القميص الأخضر وانتهى اللقاء بخسارة الزمالك بهدف دون رد وكان هذا أول فوز للفريق الكونغولي، وأدى كهربا أداء جيد وكان أخطر لاعبي الزمالك في اللقاء ولكنه أهدر العديد من الفرص السهلة.

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-على الجانب الأخر شارك كهربا بقميص النادي الأهلي للمرة الأولى في المسابقات الافريقية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث سقط الأهلي في فخ التعادل بهدف لكل فريق على ميدان فريق بلاتينيوم أضعف فرق المجموعة الثانية والذي حصد النقطة الأولى على حساب الفريق الأحمر، حيث شارك كهربا مع بداية الشوط الثاني وغير سير اللقاء ولكن فشل في ترجمة فرصة محققة إلى هدف، وللمفارقة كان فريق بلاتينوم يرتدي القميص الأخضر نفس قميص فريق ليوبارد.

-للمفارقة كان ثاني مباريات كهربا مع نادي الزمالك أفريقيا أمام فريق الصفاقسي التونسي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 3-1 وافتتح كهربا التسجيل في المباراة، فهل يعيد التاريخ نفسة وينجح كهربا في مواجهة فريق تونسي آخر وهو النجم الساحلي في اهداء الانتصار للفريق الأحمر ويوقع على تسجيل الهدف الأول مع الشياطين الحمر في المسابقات الافريقية.