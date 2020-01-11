شكرا لقرائتكم الأولمبي السعودي يواجه قطر وعينه على ربع نهائي كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاماً إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي للحفاظ على الصدارة والتأهل للدور المقبل عندما يواجه قطر يوم الأحد على استاد تاماسات في باتوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.

ويلتقي في المباراة الثانية في نفس المجموعة منتخب سوريا مع اليابان على ذات الملعب. ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من سوريا وقطر، في حين لا زال رصيد اليابان خالياً من النقاط.

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وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة انتهت بفوز المنتخب السعودي على اليابان 2-1، بهدف وصناعة عبدالرحمن غريب، كما حصل على جائزة أفضل لاعب خلال المباراة، فيما تعادل منتخبا قطر وسوريا 2-2.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء القادم، حيث يلعب المنتخب السعودي مع سوريا، والمنتخب القطري أمام اليابان.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات، بحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.