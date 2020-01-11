شكرا لقرائتكم غوميز يقود الهلال لتجاوز الوحدة والعودة إلى الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الهلال مسلسل انتصاراته عقب فوزه أمام ضيفه الوحدة ليعتلي الصدارة، في المواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاجأ الضيوف مضيفهم حينما افتتحوا التسجيل بعد مرور 9 دقائق، حينما تلقى البرازيلي أنسيلمو تمريرة من مواطنه لويس غوستافو ليسدد الكرة في الشباك.

وحاول الهلال العودة للمباراة وسنحت له فرصة محققة للاعبه البيروفي آندري كاريليو، الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله هتّان باهبري ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد الجدعاني، الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الوحدة سريعاً وأهدر مهاجمه البرازيلي لويس غوستافو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى الخالي من زميله عبدالله الزوري إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وعند الدقيقة 31 تمكن الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل هدف التعادل للهلال عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو.

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وبدأ الوحدة الشوط الثاني بهجوم مكثف، حيث سنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه المالي يوسف نياكاتي الذي تلقى تمريرة من زميله الأسترالي كريغ غودوين ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف.

ورد الهلال سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الايطالي جوفينكو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس محمد الجدعاني.

وكاد المالي يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة أن يخطف الهدف الثاني لفريقه بعدما ارتقى لعرضية زميله فواز الصقور وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 70 تمكن البديل صالح الشهري مهاجم الهلال من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله جوفينكو برأسه لتستقر في شباك الوحدة.

وواصل الهلال هجومه ونجح مهاجمه غوميز من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 77 بعدما تابع تسديدة زميله جوفينكو العائدة من الحارس محمد الجدعاني ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 30 نقطة ليتصدر بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي النصر مع تبقي له مواجهة مؤجلة ستكون أمام الفيصلي، في حين بقي الوحدة على رصيده السابق 24 نقطة ليبقى في المركز الخامس مؤقتاً.