شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يتصدر تويتر عقب مباراة الأهلى وبلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج مروان محسن مهاجم الاهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب ظهور بشكل جيد خلال لقاء اليوم و تمكنه من أحراز هدف التعادل أمام بطل زيمبابوى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهم على ملعب بابا فيلز ماندافا ، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2019 - 2020 ، ليتصدر النادي الأهلي بتلك النتيجة قمة المجموعة الثانية "مؤقتا" برصيد 7 نقاط، بينما يحتل النجم الساحلي المركز الثاني برصيد 6نقاط ، و بفارق الأهداف عن الهلال السوداني صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد أيضاً ، بينما يحتل بلاتينيوم المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع الأهلي.

تقدم بلاتينيوم في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول بعدما وصلت الكرة إلى الجبهة اليمنى عند رينسوم بفاري لاعب بلاتينيوم الذى قام بتمرير الكرة إلى زميله ستانلي نجالا الذي حولها داخل شباك الاهلي محرزًا الهدف الاول لفريقه لتصبح النتيجة 1-0، بينما تعادل مروان محسن في الدقيقة 52 للأهلي من هجمة منظمة وصلت إلى أجايي، الذي سدد لترتد الكرة إلى مروان فسجل بمهارة على يمين حارس بلاتينيوم، ليتعادل الأهلي بعدما تقدم المنافس بهدف في الشوط الأول ، قبل أن تنتهي المباراة بنفس النتيجة 1 / 1.

ولعب الأهلى مباراته أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية محمد مجدى قفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى ومروان محسن ، قبل أن يدفع بمحمود كهربا و أحمد الشيخ و محمود متولي على حساب أفشه و جيرالدو و أليو ديانج.

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بينما يستضيف النادي الأهلي نظيرة فريق النجم الساحلي التونسي يوم 24 يناير الجاري فى الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا 2019 – 2020 ، باستاد السلام ، حيث تقام مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي بطل تونس على استاد السلام فى التاسعة مساءاً .



