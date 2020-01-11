شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يسحق برايتون بثلاثية نظيفة في البريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 حقق فريق تشيلسي فوزًا سهلا بثلاثية نظيفة على نظيره بيرنلي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم تشيلسي عن طريق جورجينو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء. Advertisements وقبل نهاية الشوط الأول عزز تامي أبراهام النتيجة في الدقيقة 38. وفي الشوط الثاني، تمكن هودسون أودوي من إضافة الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 49. وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف بيرنلي عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

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