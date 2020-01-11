- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يسحق برايتون بثلاثية نظيفة في البريميرليج والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
حقق فريق تشيلسي فوزًا سهلا بثلاثية نظيفة على نظيره بيرنلي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم تشيلسي عن طريق جورجينو في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.
وقبل نهاية الشوط الأول عزز تامي أبراهام النتيجة في الدقيقة 38.
وفي الشوط الثاني، تمكن هودسون أودوي من إضافة الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 49.
وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف بيرنلي عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يسحق برايتون بثلاثية نظيفة في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.