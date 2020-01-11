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السبت 11 يناير 2020 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، فريق ليفربول ومضيفه توتنهام، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب توتنهام بمدينة لندن.

وأعلن جوزيه مورينيو مدرب السبيرز ويورجن كلوب مدرب الريدز عن التشكيل الرسمي للمباراة منذ قليل، والذي جاء كما يلي. ليفربول حراسة المرمى: أليسون بيكير خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندي روبيرستون. خط الوسط: جوردان هيندرسون – أوكسليد تشامبيرلين– جورجينو فينالدوم. Advertisements خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح. بينما جاء تشكيل توتنهام جادزينجا روز - ألديرفيلرد - تنجاجا - سانشيز - أورييه وينكس - إيركسين - ديلي ألي لوكاس مورا - سون هيونج مين مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر

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