شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يواصل تكريس العقدة لكالياري وابرا يسجل اول اهدافه بعد العودة. والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 تغلب ميلان الإيطالي، علي مضيفه كالياري الايطالي، بهدفين مقابل لاشيء سجلهما المهاجم البرتغالي لياو، والمهاجم السويدى ابراهيموفيتش ،في الدقيقتين 64.46 من زمن الشوط الثاني، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن إطار الجولة التاسعة عشر من منافسات الكالتشيو.

بهذا الانتصار واصل ميلان تكريس العقدة لكالياري في معقله بسردينيا ارينا للعام العاشر علي التوالي. بهذه النتيجة رفع ميلان الإيطالي رصيده من النقاط الي 25نقطة احتل بها المركز الثامن مؤقتاً، بينما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة احتل بها المركز السادس.

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