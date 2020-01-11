شكرا لقرائتكم خبر عن «الريال» يسعى لخطف السوبر الإسباني من أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتجه أعين عشاق الساحرة المستديرة، الأحد، عند الثامنة مساء، لمتابعة نهائى السوبر الإسبانى بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على أرض ملعب «مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)» بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بعدما نجح الأخير فى إسقاط برشلونة بثلاثية مقابل هدفين خلال اللقاء الذى جمعهما فى دور نصف النهائى، الخميس الماضى.

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ويأمل زين الدين زيدان فى تحقيق البطولة الإسبانية كبداية لتصحيح المسار الحقيقى للفريق الملكى الذى تعثر كثيرا خلال السنوات الماضية فى جميع البطولات، سواء الإسبانية أو الأوروبية. ويعتمد المدرب الفرنسى المميز على الهجوم المكثف على دفاعات الفريق المنافس لضرب التكتلات الدفاعية التى سيفرضها الأرجنتينى سيميونى، المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد.

ويخوض زين الدين زيدان اللقاء بطريقته المألوفة 4/3/3، وبتشكيلة متوقعة تتكون من حارسه الأساسى، تيبو كورتوا، ودفاعا، فيرلاند ميندى، سيرجيو راموس، رافايل فاران، دانى كارفخال، ووسطا، فيديركو فالفيردى، كاسيميرو، تونى كروس، وهجوما، لوكاس مودريتش، إيسكو، لوكا يوفيتش. ويغيب كريم بنزيما وجاريث بيل وإدين هازارد وماركو أسينسيو، وعدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام زين الدين زيدان.

فيما يعتمد دييجو سيميونى على طريقته الدفاعية والهجمات المرتدة من خلال الخط الأمامى المتميز بقيادة ألفارو موراتا. ويخوض الفريق المباراة بتشكيلة متوقعة فى هذا اللقاء على أن يبدأ بحارسه الأساسى، يان أوبلاك، ودفاعا، كيران تريبير، ستيفان سافيتش، فيليبى، لودى، ووسطا، كوريا، توماس بارتى، هيكتور هيريرا، ساؤول، وهجوما، جواو فيليكس، ألفارو موراتا.