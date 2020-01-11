شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح ومكافآت في الزمالك بعد ثنائية زيسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سادت حالة من الفرحة والارتياح داخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بعد الفوز على زيسكو الزامبى بهدفين نظيفين واقتراب الفريق من تحقيق هدفه بالتأهل لدور ربع النهائى شريطة حصوله على نقطتين فقط من مباراتى مازيمبى وأول أغسطس في آخر جولتين.

وقرر مرتضى منصور، رئيس النادى، مكافأة اللاعبين بصرف جميع المستحقات وإيداعها في حساباتهم البنكية اليوم، الأحد، بالإضافة لصرفه مكافأة خاصة بعد الروح والأداء الرجولى أمام زيسكو، مطالبا اللاعبين بالمضى قدما نحو مواصلة الانتصارات والمنافسة على اللقب الإفريقى.

وأثنى رئيس النادى على الفوز الذي حققه الفريق على زيسكو، مشيرا إلى أن الروح قد عادت للفريق من جديد محليا وإفريقيا، وقال: «لدينا جهاز فنى محترم بقيادة كارتيرون الذي تحمل إهانات عديدة من بعض الشخصيات»، مشددا على أنه لم ولن يتدخل في التشكيل ولا يوجد أي مشكلة مع المدرب ولا يوجد أي تدخل في عمله.

وتساءل مرتضى منصور: «أين المتربصون بالنادى الذين كانوا يتمنون هزيمته وتعثره؟ وأين أصحاب الهاشتاج؟ راحوا فين بعد استعادة الانتصارات المحلية والإفريقية؟».

Advertisements

من جانبه، أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، أنه راض تماما عن أداء اللاعبين وعن النتيجة خلال مباراة زيسكو في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لـدورى أبطال إفريقيا، وقال: «الأداء تحسن في لقاء العودة بشكل كبير عن لقاء الذهاب، والفريق قدم عرضا جيدا بعد حصول اللاعبين الأساسيين على راحة في مباراة طنطا السابقة».

وأضاف أن الفريق سجل هدفا مبكرا، وكان يسعى لتعزيز الهدف، واعتمد على الضغط الكبير على المنافس، وشدد المدير الفنى على أن فريقه عانى من إهدار الفرص السهلة من قبل أمام سموحة والإنتاج، ولكن بعد المباراتين الفريق بدأ يسجل ويستغل الفرص، والأهم أن الفريق يصل للمرمى.

وشدد على أنه لم يقرر إجراء تدوير بين اللاعبين في المباراة المقبلة أمام الجونة في الدورى، وشدد على أن فريقه ينافس على الدورى بالرغم من تصدر الأهلى، موضحا أن جميع اللاعبين بالفريق يستحقون فرصة اللعب. وأوضح المدير الفنى أن يوسف أوباما أكثر لاعب شارك في المباريات مع الزمالك، وفضل إراحته باستبداله، وأضاف أن التفكير في المنافسة على صدارة المجموعة ليس وقته حاليا، والأهم هو التأهل لأن جميع مباريات دورى أبطال إفريقيا صعبة جدا، ولابد من المكسب في كل المباريات، لأننا عازمون على المنافسة على اللقب الإفريقى. فيما أبدى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، سعادته بالفوز، وقال: «الزمالك قادر على المنافسة في جميع البطولات التي يشارك فيها»، مؤكدا أن مشاركته أمام زيسكو أفضل رد على المتآمرين الذين اتهموه بالهروب، مؤكدا أن «الجهازين الفنى والطبى طالبانى بالتغيير بعد إصابتى لكننى تمسكت باستكمال المباراة رغم نزيف الدم، وقلت لهم دمى فدا الزمالك وجماهيره».

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الكروى الأول تدريباته اليوم، الأحد، على ملعب النادى، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفنى للفريق، بقيادة المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون، السبت، ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الجونة الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى العام.

ويسابق الجهاز الطبى الزمن، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيز عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، بعد الإصابات التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية.