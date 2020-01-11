شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يؤمّن وصافة الدوري بالفوز على نادي مصر بثلاثية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزًا مهمًا على نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الكلية الحربية، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيري، في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، وبعدها بـ20 دقيقة فقط سجل شكري نجيب الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعدما استغل تمريرة كريم مصطفى لينفرد بالحارس ويسكنها في الشباك، ولم تمر سوى دقيقتين ليعزز ذئاب الجبل النتيجة بالهدف الثالث في شباك نادي مصر عن طريق كريم مصطفى في الدقيقة 36، بعدما سدد شكري نجيب الكرة بالرأس لتصطدم بالعارضة وترتد أمام كريم مصطفى ويسكنها في الشباك.

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وفي الشوط الثاني، حاول نادي مصر تقليص النتيجة في البداية وسيطر على بعض أوقات المباراة حتى أحرز المهاجم رضا الويشي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 62، بعدما سدد الكرة أكثر من مرة على مرمى محمود أبوالسعود، ليسكنها في الشباك وينتهي اللقاء بهذه النتيجة.

بتلك النتيجة يعزز المقاولون العرب مكانه في وصافة الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يتجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الـ14.