شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول: توتنهام (0)-(1) ليفربول.. الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق توتنهام نظيره ليفربول، على ملعبه الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج". تشكيل توتنهام: حراسة المرمى: جازانيجا. الدفاع: تانجانجا - ألديرفايرلد - سانشيز. الوسط: داني روز - وبنكز - إريكسن - أوريه. الهجوم: لوكاس مورا - ديلي آلي - سون. ويجلس على مقاعد البدلاء: فورم - فيرتونخين - لاميلا - داير - لاسيلسو - سيسيجنون - سكيب. تشكيل ليفربول: Advertisements حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: أرنولد- جو جوميز- فان دايك- روبيرتسون. الوسط: هندرسون- فينالدوم- شامبرلين. الهجوم: محمد صلاح- فيرمينو- ماني. ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- فيليبس- ويليامز- لالانا- مينامينو- شاكيري- أوريجي. أبرز أحداث المباراة: د37: جوووووووووول فيرمينو يحرز الاول من صناعة صلاح د45: 3 دقائق وقت بدل ضائع نهاية الشوط الأول

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