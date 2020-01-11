شكرا لقرائتكم خبر عن «تشاتشيتش» يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة المصري بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة الفريق استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشرة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية أمام مواطنه المصري البورسعيدي، في اللقاء المقرر انطلاقه في السادسة مساء غد الأحد، على استاد الدفاع الجوي. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: مهدي سليمان- أحمد دعدور. الدفاع: على جبر- محمد حمدي- ويلفريد كانون- عبدالله بكري- رجب بكار- عمر جابر- محمود حمادة. الوسط: محمد فاروق- أحمد توفيق- نبيل عماد «دونجا»- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- إسلام عيسى- إيريك تراوري. الهجوم: جون أنطوي- دودو الجباس.

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