شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف سبب خروج «ديانج» من مباراة بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب مغادرة المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، لمباراة الفريق أمام بلاتينيوم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، موضحًا أن اللاعب اشتكى من آلام في عضلة السمانة خلال المباراة، وهو السبب الأساسي وراء تغييره.

وخرج ديانج في الشوط الثاني من المباراة، ولعب بدلًا منه محمود متولي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على حالته ومدى إصابته.

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وأضاف طبيب الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن هناك شكوى من بعض اللاعبين بالشعور بحالة إجهاد، نظرًا لارتفاع درجة الرطوبة والارتفاع عن سطح البحر.

وتغادر بعثة الأهلي مدينة بولا وايو في الثامنة من مساء اليوم، متوجهة إلى العاصمة هراري للمبيت بها، على أن تغادر البعثة مطار روبرت موجابي في الواحدة ظهر غدٍ في طريق عودتها إلى القاهرة.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم بملعب الأخير عصر اليوم، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.