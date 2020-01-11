شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يعلن تشكيل ليفربول في مواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة نظيره توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون. Advertisements الدفاع: أرنولد- جو جوميز- فان دايك- روبيرتسون. الوسط: هندرسون- فينالدوم- شامبرلين. الهجوم: محمد صلاح- فيرمينو- ماني. ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- فيليبس- ويليامز- لالانا- مينامينو- شاكيري- أوريجي.

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