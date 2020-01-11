شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة زيسكو تغادر القاهرة مساء اليوم.. وتوجه الشكر للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر بعثة فريق زيسكو الزامبي في العاشرة مساء اليوم السبت، مطار القاهرة، بعد أداء مباراة أمام الزمالك أمس، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، أحرزهما أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، يصاحب البعثة نبيل عبدالفتاح، مدير العلاقات العامة بالنادي، كما يغادر طاقم تحكيم المباراة في التاسعة مساء اليوم، ومراقب اللقاء الصومالي في الثانية عشرة منتصف الليل.

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وأشاد ميلوب ليبى، رئيس بعثة فريق زيسكو الزامبي، بالاستقبال الرائع والحفاوة التي لقيتها بعثة الفريق طوال فترة تواجدها بالقاهرة، موجها الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.

كما وجه كاباسو كامبوي، عضو الاتحاد الزامبي لكرة القدم، الشكر لمسؤولي نادي الزمالك على توفير سبل الراحة للبعثة طوال إقامتها وتنظيم رحلة سياحية وتسويقية للبعثة الإدارية.

وكان الزمالك حقق الفوز على زيسكو الزامبي، أمس الجمعة، بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيده إلى النقطة السابعة محتلا المركز الثاني في المجموعة الأولى.