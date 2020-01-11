شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق في تعادل الأهلي أمام بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الكرة بالنادي الأهلي أمام مضيفه بلاتينيوم ستارز بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الطرفين بمنافسات الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الأهلي رفع رصيده بهذا التعادل للنقطة 7 معتليًا قمة المجموعة بشكل مؤقت، انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، مساء اليوم السبت، بأم درمان.

نرصد في التقرير التالي 7 حقائق في تعادل الأهلي وبلاتينيوم:

انتصار غائب خارج الديار في دور المجموعات

الأهلي لم يتمكن من تحقيق أي انتصار خارجي في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال منذ النسخة قبل الماضية، حين انتصر على الترجي التونسي في رادس بهدف أزارو، وعلى مدار آخر 5 مباريات خارجية له بالمجموعات لم يتذوق طعم الفوز، محققًا تعادلين و3 هزائم.

التعادل الثاني للأهلي في زيمبابوي

للمرة الثانية يتعادل الأهلي في زيمبابوي على مدار تاريخ مشاركاته الأفريقية، فكان التعادل الأول في مواجهة هايلاندرز بذهاب دور الـ32 لنسخة 2007 من دوري الأبطال ومواجهة انتهت بالتعادل السلبي، بينما يعتبر التعادل الإيجابي هو الأول لبطل مصر في زيمبابوي.

الهدف الأفريقي الرابع لمروان محسن

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مروان محسن سجل هدفه الأفريقي الرابع مع الأهلي منذ انضمامه لصفوف الفريق في صيف 2016، حيث سبق له التسجيل في شباك جيما جيفار الإثيوبي وشبيبة الساورة الجزائري ومونانا الجابوني.

التعادل رقم 94 للأهلي في أفريقيا

التعادل حمل الرقم 94 للأهلي في تاريخ مشاركاته الأفريقية، بينما تجمد رصيد انتصاراته عند الرقم 183 والخسارة عند الرقم 83، وذلك في 360 مباراة قارية للفريق منذ عام 1976 ومشاركته الأولى في بطولات الأندية الأفريقية.

أول تعادل في ولاية فايلر

التعادل هو الأول في مشوار فايلر مع الأهلي خلال 17 مباراة، حيث خسر في 1 وفاز في 15 وتعادل فقط في مباراة اليوم أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بالجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

هدف يكسر صيام 270 دقيقة

الأهلي يسجل للمرة الأولى خارج ملعبه في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال منذ تسجيل كريم نيدفيد هدف التعادل في شباك الساورة الجزائري في الجولة الثانية لمجموعات النسخة الماضية، وأعقبها صيام الفريق عن التهديف في 3 مباريات متتالية خارج الميدان بالمجموعات بالخسارة بهدف أمام كل من سيمبا وفيتا كلوب والنجم الساحلي.

تعثر جديد في الجولة الأفريقية الرابعة

للنسخة الثانية على التوالي يعجز الأهلي عن تحقيق الفوز بمنافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فخسر أمام سيمبا التنزاني بالنسخة الماضية بهدف نظيف، وعاد ليتعادل أمام بلاتينيوم في لقاء اليوم، علمًا بأن آخر انتصاراته في تلك الجولة كان في نسخة 2018 على حساب تاونشيب بطل بوتسوانا بهدف دون رد.