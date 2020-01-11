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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غدا: انطلاق ثاني مراحل منافسات الدوري التنشيطي بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
يشهد ملعب مدينة سيئون الأوليمبي، غدا الأحد، انطلاق منافسات المرحلة الثانية من الدوري التنشيطي لكرة القدم.
وتأهلت إلى المرحلة الثانية من البطولة ثمان فرق، بعد توقف للمنافسات الرسمية منذ عام 2014.
وتشمل المرحلة الثانية مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الاولى أندية أهلي صنعاء، وشعب حضرموت، ووحدة عدن واتحاب إب.
كما ضمت المجموعة الثانية أندية التلال وهلال الحديدة، وأهلي تعز واليرموك.
ويفتتح فريقا وحدة عدن واتحاد إب، منافسات المرحلة الأولى، ضمن المجموعة الأولى غدا.
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