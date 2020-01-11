الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد يقسو على نوريتش سيتي برباعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

عمق فريق مانشستر يونايتد جراح نظيره نوريتش سيتي، عندما اكتسحه برباعية دون رد، في لقاء الجولة 22 الذي جمع بينهما على أرضية ملعب أولد ترافورد.

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أنهى الشياطين الحمر أحداث الشوط الأول بهدف نظيف سجله ماركوس راشفور في الدقيقة 27.

في الشوط الثاني، أضاف أبناء أولي جونار سولشاير ثلاثة أهداف متتالية، أولها في الدقيقة 52 عبر ماركوس راشفورد من علامة الجزاء، وأتبعه أنتوني مارسيال بالهف الثالث في الدقيقة 54، قبل أن يختتم ماسون جرينوود مهرجان الأهداف في الدقيقة 78.

بهذا الفز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 34 ويحتل المركز الخامس، بينما يظل نوريتش سيتي قابعاً في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.