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نتيجة الكلاسيكو تحصر خيارات كات بثلاثة تعاقدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

ارتفعت معنويات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الهولندي هينك تين كات عقب التعادل 1-1 في مباراة الكلاسيكو أمس الأول مع حامل اللقب متصدر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق النصر في إطار مواجهات الأسبوع الـ14 من البطولة.

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وانعكس أداء اللاعبين وتشكيل العناص.ر التي دخل بها المدرب المباراة إلى وصوله لقناعة باحتياجات الفريق في فترة التعاقدات الشتوية الحالية التي تنتهي بنهاية يناير الحالي، إلى ضرورة مطالبته لإدارة النادي بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد.

ويرى كات أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين غير المفيدين لخططه الفنية، ولا سيما في خانة الهجوم التي يشغلها محليا، لاعب المواليد هارون كمارا، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز الوافد الجديد محمد الثاني لتمكينه من المشاركة خلال اللقاءات المقبلة بجانب البرازيلي رومارينهو.

من جهة أخرى وجه المدرب اللاعبين بتأدية حصة تدريبية مساء أمس على الرغم من العودة إلى جدة في ساعة متأخرة من الرياض عقب الفراغ من مواجهة النصر، حيث أدى اللاعبون الأساسيون مرانا استرجاعيا، فيما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية وفنية، فيما توجه لاعب الوسط عبدالرحمن العبود إلى أحد المستشفيات الخاصة في جدة لإجراء كشوفات طبية في موضع إصابته التي تعرض لها في مواجهة النصر، وهي عبارة عن التواء في مفصل القدم.