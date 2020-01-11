شكرا لقرائتكم شيلونجو ومدبولى يعودان لقائمة الإسماعيلى أمام طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حراسة المرمى : محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع :باهر المحمدى ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد هاشم ، أسامة ابراهيم ، محمود البدرى.

خط الوسط : محمود عبد العاطى “دونجا” ، عماد حمدى ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، محمد صادق ، أحمد مدبولى ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى سيلفا ، محمد حمدى زكى.

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خط الهجوم : محمد الشامى ، بنسون شيلونجو ، وجيه عبد الحكيم ، حازم مرسى.

طالب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفني الجديد للإسماعيلى من إدارة النادي الإطلاع على لائحة الفريق المالية خاصة فيما يتعلق بالمكافآت وكذلك العقوبات حيث يرغب المدرب الفرنسي في تحقيق مبدأ "الثواب والعقاب" في الفريق خلال الفترة المقبلة وأكد المدرب الجديد أنه لابد أن تكون هناك جزاءات بشكل مُستمر للمُخطئ بجانب المكافآت لمن يجتهد ، موضحاً أنه سيطّلع على لائحة الفريق وقد يُجري عليها بعض التعديلات إذا لزم الأمر حتى يستطيع تحقيق طموحاته وأهدافه مع الدراويش في الفترة المقبلة ، وفي هذا الشأن ، عقد جوميز جلسة ودية مع لاعبيه قام خلالها بتحفيزهم،وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات وتحدث المدير الفني للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات في الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وعدم الخروج عن النص.

وأبلغ المدرب الفرنسى لاعبيه بأن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق ،مشددا على أن الإسماعيلى فريق كبير فى الوطن العربى ويجب على الجميع تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذا الكيان ، وأوضع جوميز على أهمية انضباط كل لاعب داخل وخارج الملعب ثم الجاهزية الفنية والبدنية، وختم المدرب صاحب الــ50 عاما حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته في قدراتهم، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة طلائع الجيش انطلاقة مميزة فى استعادة الانتصارات من أجل اعادة إسعاد الجماهير.

من ناحية أخرى ، يناقش ديديه جوميز مع إدارة النادي ملف صفقات الفريق المزمع التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث أشترط المدرب الفرنسى على لجنة التعاقدات ضرورة مناقشته فى ملف اللاعبين المنتظر التعاقد معهم لإعلان موقفه سواء بالقبول أو الرفض لاسيما بعد مشاهدته للأداء السلبى للدراويش