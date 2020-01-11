شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى: السمانة سبب تغيير أليو ديانج أمام بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن أليو ديانج اشتكى من آلام السمانة خلال مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وهو السبب الأساسي وراء تغييره في المباراة، مضيفاً أن هناك شكوى من بعض اللاعبين بالشعور بحالة إجهاد، نظرًا إلى ارتفاع درجة الرطوبة والارتفاع عن سطح البحر.

وخرج ديانج في الشوط الثاني من المباراة، ولعب بدلًا منه محمود متولي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على حالته ومدى إصابته، وتغادر بعثة الأهلي مدينة بولا وايو في الثامنة من مساء اليوم، متوجهة إلى العاصمة هراري للمبيت بها، على أن تغادر البعثة مطار روبرت موجابي في الواحدة ظهر غدٍ في طريق عودتها إلى القاهرة.

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وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم بملعب الأخير عصر اليوم، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.تعادل فريق الاهلي بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

صاحب الأرض تقدم بهدف فى الدقيقة 20 عن طريق نجالا قبل أن يتعادل مروان محسن للأهلي فى الدقيقة 52 ، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط يتصدر بها قمة المجموعة الثانية، فيما يرتفع رصيد بلاتينيوم إلى نقطة واحدة ويبقى فى المركز الرابع والأخير، ويترقب الفريقان مباراة النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى التاسعة من مساء اليوم بملعب الهلال في الجولة ذاتها ويمتلك النجم والهلال 6 نقاط.ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية محمد مجدى قفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى ومروان محسن.