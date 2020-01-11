شكرا لقرائتكم "الثامنة يا أهلى".. رقم سلبى للمارد الأحمر أمام بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان آخر فوز حققه الفريق الأحمر في دور الأدوار النهائية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، خارج ملعبه على حساب الترجي، يوم 17 أغسطس 2018 على ملعب رادس بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي خارج ملعبه في الأدوار النهائية من المسابقة الأقوى قاريا على مستوى الأندية نستعرضها من خلال التقرير التالي:

1-الخسارة أمام وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1

2- الخسارة من الترجي التونسي في إياب الدور النهائي 2018 بثلاثية نظيفة

3-التعادل مع فريق شبيبة الساورة الجزائري 1-1 في دور المجموعات عام 2019

4- الخسارة من سيمبا التنزاني بهدف دون رد في دور المجموعات موسم 2018-2019

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5- الخسارة من فيتا كلوب بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات موسم 2018-2019

6-الخسارة من صن دوانز بخماسية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2018-2019

7- الخسارة من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات موسم 2019-2020

8- التعادل مع بلاتينوم ضمن منافسات الجولة الرابعة بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات موسم 2019-2020.

وكان الأهلي قد حقق فوز خارج الديار هذا الموسم على حساب فريق كانو سبورت بثنائية نظيفة في غينيا الاستوائية.